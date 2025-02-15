Trafikte Tartışma Kanlı Bitti: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Trafikte Tartışma Kanlı Bitti: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Trafikte Tartışma Kanlı Bitti: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Ümraniye TEM Otoyolu'nda bir sürücünün trafikte yol verme nedeniyle tartıştığı 3 kişi, aracına saldırdı. Saldırganların toplam 23 suç kaydı bulunuyor.

15.02.2025 14:17  Güncelleme: 14:20
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ÜMRANİYE TEM Otoyolu'nda otomobille seyir halinde olan Abdullah Enfal Ş.'nin (19) önü trafikte tartıştığı 3 kişi tarafından kesildi. Abdullah Enfal Ş.'nin aracının aynasını kıran magandalar, kapısını da tekmeledi. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, toplam 23 suç kaydı olduğu ortaya çıkan 3 saldırgan gözaltına alındı.

Olay, dün saat 21.15 sıralarında Ümraniye TEM Otoyolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobiliyle trafikte ilerleyen Abdullah Enfal Ş., 06 DHE 027 plakalı araçtakilerle yol verme nedeniyle tartıştı. 06 DHE 027 plakalı araçtaki 3 şüpheli, Abdullah Enfal Ş.,'nin önünü kesip aşağıya indi. 3 kişi araca saldırıp küfretmeye başladı. Saldırganlar aracın aynasını kırdıktan sonra kapısını tekmeledi. Yaşanalar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

AYNAYI KIRIP KAPIYI TEKMELEDİLER

Olayın ardından saldırıya uğrayan Abdullah Enfal Ş.'nin şikayeti üzerine polis çalışma başlattı. Yapılan incelemede şüphelilerin kullandığı aracın Arzu Y.'nin üzerine kayıtlı olduğu, aracı kullanan kişinin ise oğlu Halil Can G. (26) olduğu tespit edildi. Devam eden çalışmalarda ise yanındaki kişilerin ise Cihan G. (20) ve Mustafa E. (22) olduğu belirlendi.

ŞÜPHELİLERİN 23 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Adreslerinden tek tek gözaltına alınan 3 şüpheli emniyete götürüldü. Burada ifadeleri alınan şüpheliler 'trafiği tehlikeye düşürmek' suçundan adliyeye sevk edildi. Öte yandan şüphelilerin toplamda poliste 23 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Ayrıca trafik ekipleri tarafından sürücü Halil Can G.'ye Karayolları Trafik Kanununun 73A maddesi gereğince 993 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Trafikte Tartışma Kanlı Bitti: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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