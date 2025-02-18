Trafikte tartıştığı Mert'i öldüren şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Trafikte tartıştığı Mert'i öldüren şüpheli yakalandı

Trafikte tartıştığı Mert\'i öldüren şüpheli yakalandı

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, 7 Şubat'ta trafikte tartıştığı Mert Elter'i (21) tabancayla öldüren, K.T.'yi de yaralayan B.Y. (31) ile kaçmasına ve saklanmasına yardım eden 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

18.02.2025 17:02  Güncelleme: 17:07
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SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, 7 Şubat'ta trafikte tartıştığı Mert Elter'i (21) tabancayla öldüren, K.T.'yi de yaralayan B.Y. (31) ile kaçmasına ve saklanmasına yardım eden 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, geçtiğimiz 7 Şubat günü saat 20.00 sıralarında Sapanca ilçesine bağlı Kırkpınar Hasanpaşa Mahallesi, Şehit Cevdet Koç Caddesi üzerinde meydana geldi. K.T., 41 AKB 278 plakalı otomobiliyle Sapanca yönüne seyir halinde olduğu sırada başka bir otomobildeki kişi ile tartıştı. Taraflar araçlarından inerken, tartışmanın büyümesi üzerine K.T. ve yanında bulunan arkadaşı Mert Elter, tabancayla vuruldu. Daha sonra şüpheli otomobille olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Mert Elter'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Elter'in cansız bedeni olay yerindeki incelemenin ardından Sapanca Devlet Hastanesi'nin morguna götürülürken, hafif yaralanan K.T. ise ambulansta tedavi edildi.

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Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin kimliğinin tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda tabancayı ateşleyen kişinin B.Y. olduğu tespit edildi. B.Y. dün akşam Sapanca'da saklandığı bir evde düzenlenen operasyonla yakalandı. Evde ayrıca 4 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet av tüfeği ve 663 adet tabanca mermisi ele geçirildi. B.Y.'nin kaçmasına ve saklanmasına yardım ettiği tespit edilen M.Ş. (50), M.Ş. (42), H.C. (65), Ü.B. (61) ve F.B. (32) de gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki sorguları sonrası adliyeye sevk edildi.

Haber: İsa ÇİÇEK/SAKARYA,

Kaynak: DHA

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