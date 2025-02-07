Trafikte Yarışan Sürücülere 41 Bin Lira Ceza

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Erzurum'da trafikte yarışan 2 sürücüye toplam 41 bin 326 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, trafikte araçla yarışanların sosyal medyadan paylaşılan görüntüleri üzerine Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri çalışma yaptı.

Ekipler, araçları kullanan şüphelilerin A.D. ve ehliyetsiz E.T. olduğunu tespit etti.

A.D'ye trafik güvenliği ve düzeniyle ilgili yükümlülüklere uymamak, kamunun rahat ve huzurunu bozacak tedbirsiz, saygısız davranışlarda bulunarak araç sürmekten, E.T'ye de ehliyetsiz araç kullanmaktan toplam 41 bin 326 lira ceza kesildi.