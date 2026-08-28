Traktör Çarpması: 64 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti
Gölmarmara'da traktörün çarptığı 64 yaşındaki kadın, hastanede hayatını kaybetti.
Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde traktörün çarptığı 64 yaşındaki kadın çiftçi yaşamını yitirdi.
Tiyenli Mahallesi'nde üzüm bağında çalışan A.S. (17) idaresindeki 35 V 8193 plakalı traktör, bağın sahibi Feriden Balat'a (64) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ağır yaralanan kadın, ambulansla kaldırıldığı Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.
Sürücü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Öte yandan, Feriden Balat'ın, Akhisar Ticaret Odası Başkanı Sami Karaoğlan'ın ablası olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Traktör Çarpması: 64 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?