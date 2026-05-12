Traktör Devrildi: 1 Ölü

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde Celal Polat (35) bahçesini sürerken traktörünün devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde Suruç ilçesinin kırsal Kirmit Mahallesi'nde meydana geldi. Celal Polat, fıstık bahçesini sürerken kullandığı traktör, engebeli arazide devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde traktörün altında kalan Polat'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından Celal Polat'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.