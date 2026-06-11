Traktör Devrildi, Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Traktör Devrildi, Bir Kişi Hayatını Kaybetti

11.06.2026 16:39
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Manisa'da devrilen traktör altında kalan Bayram Doğru yaşamını yitirdi. Soruşturma sürüyor.

MANİSA'nın Ahmetli ilçesine devrilen traktörünün altında kalan Bayram Doğru (52), yaşamını yitirdi. Traktörün uçuruma yuvarlandığı o anlar, arazideki bir güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında kırsal Hacıköseli Mahallesi'nde meydana geldi. Eğimli arazide tarlasını süren evli, 4 çocuk babası Bayram Doğru'nun kullandığı traktörün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktör, uçuruma yuvarlandı. Traktörün altında kalan Doğru, hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Doğru'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Doğru'nun cansız bedeni otopsi işlemleri için Ahmetli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan kaza, arazideki bir güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı. Soruşturma sürüyor.

Haber - Kamera: Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU (Manisa),

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Manisa, Güncel, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Traktör Devrildi, Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Nuray Market Nuray Market:
    avrupada böyle olsa hemen emniyete gider ama bizde sorguşturma sürüyo birkaç ay sonra kapanıyo 0 0 Yanıtla
  • Hüseyin Keskin Hüseyin Keskin:
    tabii tabii güvenlik kamerası var da ne işe yarıyo sonuçta birisi gidiyo ha işte böyle işler oluyo herkesin kaderinde yazılı 0 0 Yanıtla
  • Barış Cakici Barış Cakici:
    ya neden şimdi oldu bunu anlayamıyorum hani güvenlik kamerası vardı orada niye kimse uyarı verse çok geç kaldık yani 0 0 Yanıtla
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