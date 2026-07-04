Manisa'nın Akhisar ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Topluca Mahallesi'nde Satılmış Kaçar'ın (39) kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen traktör, tarla sürümü sırasında devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Devrilen traktörün altında kalan Kaçar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Son Dakika › Güncel › Traktör Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?