Traktör Devrildi, Sürücü Kurtarıldı

1) TRAKTÖR DEVRİLDİ, ALTINDA KALAN SÜRÜCÜ 1 SAATLİK ÇALIŞMAYLA KURTARILDI

MERSİN'in Tarsus ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde kontrolden çıkan traktörün devrilmesi sonucu atlında kalan sürücü, itfaiye tarafından kurtarıldı.

Olay, Tarsus ilçesi Yunusoğlu Mahallesi kömür ocağı civarında meydana geldi. M. E.'nin kontrolündeki traktör, yağış nedeniyle çamurlaşan zeminde kayarak devrildi. İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı Tarsus Yenice İtfaiye İstasyonu ekipleri, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekiplerin 1 saat süren çalışmanın ardından traktörün altından çıkarılan M. E., olay yerinde hazır bulunan sağlık ekiplerine teslim edildi. M.E., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı