Traktör Devrildi, Sürücü Yaralandı

Siirt'in Tillo ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı.
Akyayla köyü Kargacık mezrasında bir bahçede çalışan Adem E'nin (26) kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen traktör devrildi.
Sürücü Adem E. traktörün altında sıkıştı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
