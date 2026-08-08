Traktör Devrildi: Sürücü Yaralandı
Çanakkale Bayramiç'te devrilen traktörün altında kalan sürücü hastaneye sevk edildi.
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı.
İlçeye bağlı Çiftlik köyünde yaşayan Abdullah Uyanık (43) tarlasındaki zeytin ağaçlarını ilaçladığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle traktör devrildi.
Kazayı fark edenler sağlık ve jandarma ekiplerine ihbarda bulundu.
Olay yerine gelen ekiplerce traktörün altından çıkarılan yaralı sürücü, ambulans helikopterle Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.
Kaynak: AA
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