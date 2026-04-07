Traktör Devrildi, Tarlada Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Traktör Devrildi, Tarlada Hayatını Kaybetti

Traktör Devrildi, Tarlada Hayatını Kaybetti
07.04.2026 13:39
Düzce'de 65 yaşındaki Nizami Can, devrilen traktörünün altında kalarak yaşamını yitirdi.

DÜZCE'de tarlada çapa yaptığı traktörünün altında kalan Nizami Can (65) yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 11.00 sıralarında merkeze bağlı İhsaniye köyünde meydana geldi. Tarlada çapa yapan Nizami Can yönetimindeki 81 BL 645 plakalı traktör, devrildi. Can, traktörün altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Nazmi Can'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Can'ın cansız bedeni, Atatürk Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Traktör Devrildi, Tarlada Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Türkiye’nin tek deri bankası ve doku laboratuvarına bağışlar artıyor Türkiye'nin tek deri bankası ve doku laboratuvarına bağışlar artıyor
Ayhan Bora Kaplan davasında gizli tanıktan dikkat çeken “baskı” iddiaları Ayhan Bora Kaplan davasında gizli tanıktan dikkat çeken “baskı” iddiaları
İstanbul’da, kentsel dönüşüm kredisine başvurular başladı İstanbul'da, kentsel dönüşüm kredisine başvurular başladı
Görevden uzaklaştırılan Mustafa Bozbey’in yerine vali yardımcısı atandı Görevden uzaklaştırılan Mustafa Bozbey'in yerine vali yardımcısı atandı
Başkan Altay: Konya’mızın bereketli topraklarını hep birlikte daha güçlü yarınlara taşımaya devam edeceğiz Başkan Altay: Konya'mızın bereketli topraklarını hep birlikte daha güçlü yarınlara taşımaya devam edeceğiz
İsmi Galatasaray’la da anılan Ozan Kabak resmi imzayı atıyor İsmi Galatasaray'la da anılan Ozan Kabak resmi imzayı atıyor
ABD’nin 5 bin kişilik hücum gemisi hedef alındı Geri çekildiler ABD'nin 5 bin kişilik hücum gemisi hedef alındı! Geri çekildiler
İBB duruşmalarında yemek-su yok iddiasına yalanlama İBB duruşmalarında yemek-su yok iddiasına yalanlama

14:01
Ronaldo’nun gollerini sildiler
Ronaldo'nun gollerini sildiler
13:27
İsrail Konsolosluğu’na saldırının en net görüntüsü
İsrail Konsolosluğu'na saldırının en net görüntüsü
13:25
İsrail Konsolosluğu saldırganlarıyla ilgili ilk bilgi Kimlikleri belli oldu
İsrail Konsolosluğu saldırganlarıyla ilgili ilk bilgi! Kimlikleri belli oldu
12:59
İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmayla ilgili 1 başsavcı vekili ile 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi
İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmayla ilgili 1 başsavcı vekili ile 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi
12:48
İstanbul’daki İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmadan ilk görüntüler
İstanbul'daki İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmadan ilk görüntüler
12:38
İstanbul’da İsrail Konsolosluğu önünde çatışma
İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde çatışma
11:57
ABD çok ağır bedel ödeyebilir: İşte Tahran’ın son perdedeki büyük kozu
ABD çok ağır bedel ödeyebilir: İşte Tahran’ın son perdedeki büyük kozu
11:27
İBB davasında gerginlik Savcı “Haddinizi bildiririz“ dedi, araya hakim girdi
İBB davasında gerginlik! Savcı "Haddinizi bildiririz" dedi, araya hakim girdi
SON DAKİKA: Traktör Devrildi, Tarlada Hayatını Kaybetti - Son Dakika
