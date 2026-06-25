Traktör Devrildi, Yaşlı Sürücü Hayatını Kaybetti

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Hasan T. (86) idaresindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yapılan sağlık kontrollerinde Hasan T'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
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