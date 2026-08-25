Traktör Ev Duvarına Çarptı, 8 Yaşındaki Kız Yaralandı
Sivas'ta park halindeki traktör evin duvarına çarparak yıktı, 8 yaşındaki İkra I. yaralandı.
SİVAS'ın Akıncılar ilçesinde park halindeyken hareket edip yolun alt kısmındaki tek katlı eve çarptı. Kazada duvarı yıkılan odada bulunan İkra I. (8) yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Akıncılar ilçesi Sıyrındı köyünde meydana geldi. E.I. 'ya ait 58 SA 829 plakalı traktör, park halindeyken hareket edip, yolun alt kısmında bulunan tek katlı evin duvarına çarparak, yıktı. Kazada odada bulunan İkra I. yaralandı. İhbarla adrese jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. İkra I., sağlık ekibinin müdahalesini ardından Akıncılar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
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