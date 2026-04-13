Traktör Kanalda Devrildi: 2 Yaralı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde seyir halindeyken ön lastiği fırlayan traktör kanala devrildi. Kazada yaralanan 2 kadın, kanaldan çıkarılıp kurtarıldı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında, kırsal Sarıbey Mahallesi Maden Yolu mevkisinde meydana geldi. Ayşe Karakurt (41) idaresindeki 45 ZC 1033 plakalı traktör, seyir halindeyken ön sol lastiğinin yerinden fırlaması sonucu kontrolden çıktı. Savrulan traktör, yol kenarındaki kanala düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü ile traktörde yolcu olan Hatice Göktaş (37) yaralandı. Karakurt ve Göktaş, itfaiye ve jandarma ekipleri tarafından kanaldan yaralı olarak çıkarıldı. Sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kaldırıldıkları Turgutlu Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.