Burdur'un Bucak ilçesinde, babasının kullandığı traktörün çarptığı çocuk yaşamını yitirdi.
Çamlık köyünde Alper K. (28) evinin bahçesinde traktörle çalıştığı sırada 3 yaşındaki oğlu Oğuzhan K'ye çarptı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.
Alper K, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Traktör Kazası: 3 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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