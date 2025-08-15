Erzurum'un Pasinler ilçesinde babasının kullandığı traktörün altında kalan çocuk hayatını kaybetti.
Ravza E. (5), Büyükdere Mahallesi'ndeki arazide babası Ahmet E'nin kullandığı 58 ZA 894 plakalı traktörden düşüp traktörün altında kaldı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenen çocuğun cenazesi, Erzurum Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Traktör Kazasında 5 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?