Traktör Kazasında Genç Hayatını Kaybetti

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, park halindeyken hareket edip yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlanan traktörü durdurmak isterken yaralanan Arda Çamtepe (18), tedavi gördüğü hastanede kazadan 8 gün sonra yaşamını yitirdi.

Kaza, 12 Temmuz saat 19.00 sıralarında Alaşehir ilçesi Öğrencik Mahallesi Merkez mevkisinde meydana geldi. Arda Çamtepe, yengesi D.Ç. ile tütünlerini toplamak için 45 AVE 477 plakalı traktörle bölgeye gitti. Traktörü park eden Çamtepe ve yengesi, tütün toplamaya başladı. Bir süre sonra rampada park halindeki traktör hareket etti. Durum fark eden Çamtepe, traktörü durdurmak için koşup üzerine çıkmaya çalıştı. Çamtepe, 100 metrelik uçuruma yuvarlanan traktörden yere savruldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çamtepe, Sarıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından Arda Çamtepe önce Alaşehir Devlet Hastanesi'ne ardından da Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Tedavisi süren Arda Çamtepe, doktorların müdahalelerine rağmen dün hayatını kaybetti. Çamtepe Öğrencik Mahallesi Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Öğrencik Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

'SONRASINI GÖREN YOK'

Arda Çamtepe'nin dedesi Yaşar Çamtepe, kazanın nasıl meydana geldiğini tam olarak bilmediklerini belirterek, "Arda, yengesiyle birlikte tütün toplamaya gitmişlerdi. Traktör park halindeyken bir süre sonra hareket etmiş. Arda traktörü durdurmak için üzerine çıkmaya çalışmış. Sonrasını gören, bilen yok" dedi.

Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Haber-Kamera: Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR, (Manisa),