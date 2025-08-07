Traktör Römorku Devrildi: 7 Yaralı

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde fındık işçilerini taşıyan traktörün römorkunun devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.
İlçeye bağlı Dokuzdeğirmen köyünde fındık toplamak için bölgeye gelen işçileri taşıyan traktörün römorku, traktörden ayrılarak yol kenarına devrildi.
Römorkta bulunan 7 işçi yaralandı. Ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
