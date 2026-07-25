Kan donduran iddia: Oğlu Gülistan'ı öldürdü, anne Handan Sonel cesedi 100 bin liraya yok ettirdi - Son Dakika
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Kan donduran iddia: Oğlu Gülistan'ı öldürdü, anne Handan Sonel cesedi 100 bin liraya yok ettirdi

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Türkiye’nin konuştuğu Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in eşi Handan Sonel, dosyadaki en ağır suçlamalardan biriyle karşı karşıya. Hükümlü tanık Turan Güler, Handan Sonel’in Gülistan Doku’nun cesedini alıp yok etmesi karşılığında kendisine 100 bin lira verdiğini ve oğlu Mustafa Türkay Sonel’in ise Doku’yu iki el ateş ederek öldürdüğünü öne sürdü.

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku soruşturması kapsamında gözaltına alınan dönemin Valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel ve ACA bilişim şirketinin sahibi Mehmet Aca tutuklanarak, "Katiller" sloganlarıyla cezaevine sevk edildi.

EVİNDEN ÇIKAN DİJİTAL CİHAZLAR İNCELEMEYE ALINDI

Savcılığın tutuklama talebinde en fazla üzerinde durduğu konulardan biri, Handan Sonel’in ikametinde ele geçirilen dijital materyaller oldu. Başsavcılık yazısına göre daha önce Tuncay Sonel hakkında yürütülen soruşturma kapsamında yapılan aramada bulunmayan 3 cep telefonu, 3 tablet, 2 hard disk, bir flaş bellek, bir harici bellek ve bir MacBook, sonraki aramada ele geçirildi.

Savcılık, söz konusu materyallerin ilk aramadan sonra ikamete getirilmiş olabileceğini değerlendirdi. Dijital cihazların soruşturmayla ilgili delil içerme ihtimaline karşı incelemeye alındığı belirtildi.

Kan donduran iddia: Oğlu Gülistan'ı öldürdü, anne Handan Sonel cesedi 100 bin liraya yok ettirdi
Dönemin Valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel 

"GERÇEK SİLAH OLDUĞUNU DAHİ BİLMİYORDUM"

Handan Sonel’in evinde yapılan aramada SIG Sauer marka bir tabanca ile üç şarjör de ele geçirildi. Savcılık sorgusunda, silahın Tuncay Sonel adına kayıtlı silahlar arasında bulunmadığı ve yapılan sorgulamalarda ruhsat kaydına rastlanmadığı belirtildi. Handan Sonel, tabancanın kullanılmamış ve kutusunda olduğunu savunarak, gerçek silah olduğunu dahi bilmediğini söyledi. Silahın hediye edilip edilmediğini, nereden ve kimden temin edildiğini bilmediğini ifade eden Sonel, eşine ait iki tabanca bulunduğunu ancak onların da ruhsat durumuna vakıf olmadığını belirtti.

Kan donduran iddia: Oğlu Gülistan'ı öldürdü, anne Handan Sonel cesedi 100 bin liraya yok ettirdi

"GÜLİSTAN’I 2 EL ATEŞ EDEREK ÖLDÜRDÜ"

Dosyadaki en ağır suçlamalardan biri hükümlü tanık Turan Güler’den geldi. Güler’in, Handan Sonel’in Gülistan Doku’nun cesedini alıp yok etmesi karşılığında kendisine 100 bin lira verdiği ve Mustafa Türkay Sonel’in Gülistan Doku’yu iki el ateş ederek öldürdüğünü söylediği tutanaklara yansıdı. Handan Sonel ise Turan Güler’i tanımadığını ve adını dahi daha önce duymadığını savundu. “Beni tanımaz, ben de onu tanımam. 100 bin lira vermedim” diyen Sonel, tanığın iddiasını destekleyen herhangi bir somut delil bulunmadığını söyledi.

Kan donduran iddia: Oğlu Gülistan'ı öldürdü, anne Handan Sonel cesedi 100 bin liraya yok ettirdi
Soruşturma kapsamında ACA bilişim şirketinin sahibi Mehmet Aca da tutuklandı.

OPERASYONDAN SONRA 15 YILLIK HATTINI KAPATTI

Soruşturma kapsamında Handan Sonel’in iletişim trafiği de incelendi. Sonel’in yaklaşık 15-20 yıldır kullandığı, eşi adına kayıtlı telefon hattını, soruşturma kapsamında yapılan operasyon ve eşinin gözaltına alınmasının hemen ardından kullanmayı bıraktığı tespit edildi.

Savcılık, operasyonun ardından kızının adına yeni bir hat çıkartılmasının nedenini sordu. Sonel, eski hattını kimsenin kendisine “abuk sabuk sorular” yöneltmemesi için kullanmadığını söyledi. El konulan telefonun geri verileceğini düşündüğünü ve eski SIM kartın başka telefonda kullanılabileceğini bilmediğini söyledi.

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Tunceli Valiliği, Gülistan Doku, Tuncay Sonel, Turan Güler, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kan donduran iddia: Oğlu Gülistan'ı öldürdü, anne Handan Sonel cesedi 100 bin liraya yok ettirdi - Son Dakika

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