Filenin Sultanları finale yükseldi - Son Dakika
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Filenin Sultanları finale yükseldi

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A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2026 FIVB Milletler Ligi yarı finalinde ev sahibi Çin'i net bir skorla 3-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Millilerimiz şampiyonluk kupası için Brezilya ile yarın 14.30'da kozlarını paylaşacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2026 FIVB Milletler Ligi yarı finalinde ev sahibi Çin'e konuk oldu.

İlk seti 25-21, ikinci seti 25-15 ve üçüncü seti de 25-20 kazanan Ay-yıldızlılarımız sahadan 3-0'lık skorla galip ayrılarak adını finale yazdırdı ve Brezilya'nın rakibi oldu.

FİNAL MAÇIN YARIN

Filenin Sultanları yarın TSİ 14.30'da final maçında Brezilya ile şampiyonluk mücadelesi verecek.

Filenin Sultanları finale yükseldi

ÇİN - TÜRKİYE: 0-3 (MAÇ SONUCU)

3. Set Sonucu: Çin 20-25 Türkiye

2. Set Sonucu: Çin 15-25 Türkiye

1. Set Sonucu: Çin 21-25 Türkiye

TURNUVA PERFORMANSLARI

VNL lig etabını 9 galibiyetle 4. sırada tamamlayan Ay-yıldızlılar, çeyrek finalde ise Kanada'yı saf dışı bırakmıştı.

Ev sahibi avantajıyla final etabına katılan Çin ise 6 galibiyetle lig etabında 9. sırada yer aldı, çeyrek finalde ise ABD'yi eledi.

Filenin Sultanları finale yükseldi
Filenin Sultanları finale yükseldi
Filenin Sultanları finale yükseldi
Filenin Sultanları finale yükseldi

Çin Halk Cumhuriyeti, Filenin Sultanları, Brezilya, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filenin Sultanları finale yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • deniz memiş deniz memiş:
    Taşıdığı ayyıldızlı formanın hakkını verenlere selam olsun tebrikler filenin Sultanları 6 0 Yanıtla
  • Abuzar Öztaş Abuzar Öztaş:
    hayırlı olsun 4 0 Yanıtla
  • Turgay Uzun Turgay Uzun:
    tamam artık tüm mesele bitti, bugün yenerler seneye yenilirler.. dünyada kac kişi izliyor .bana faydasi ne ölçüde? tebrikler ama abartmaya da gerek yok 0 4 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz Mehmet Yılmaz:
    ne varsa sizde var aferim sultanlar 3 0 Yanıtla
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