Çocuğunun terliğini almak için suya girdi, boğulup hayatını kaybetti

Adana’da ailesi ve misafirleriyle çıktığı piknikte, çocuğunun suya düşen terliğini kurtarmak isterken baraj gölünde akıntıya kapılan 4 çocuk babası Şahin Doğan (40), kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, merkez Sarıçam ilçesine bağlı Bayram Hocalı Mahallesi'ndeki Seyhan Baraj Gölü kenarında meydana geldi. Edinized edinilen bilgilere göre; Şahin Doğan, eşi, 4 çocuğu ve Bursa'dan misafirliğe gelen akrabalarıyla birlikte 01 AEZ 869 plakalı otomobiliyle göl kenarına piknik yapmaya gitti. Keyifli başlayan piknik sırasında Doğan'ın çocuklarından birinin terliği suya düştü. Çocuğunun terliğini almak için göle giren talihsiz baba, bir anda akıntıya kapılarak suda çırpınmaya başladı.

DALGIÇ POLİSLER SUDAN ÇIKARDI AMA KURTARILAMADI

Doğan'ın gözleri önünde suda kaybolduğunu gören yakınları durumu vakit kaybetmeden yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye kısa sürede sağlık ve Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polis ekipleri sevk edildi.

Dalgıç polislerin yoğun çabası sonucu bilinci kapalı halde sudan çıkarılan Şahin Doğan, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak 40 yaşındaki 4 çocuk babası Doğan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Doğan'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, acı haberi alan yakınları yasa boğuldu. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.