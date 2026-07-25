Çocuğunun terliğini almak için suya girdi, boğulup hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çocuğunun terliğini almak için suya girdi, boğulup hayatını kaybetti

 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana’da ailesiyle pikniğe giden 40 yaşındaki Şahin Doğan, çocuğunun suya düşen terliğini kurtarmak isterken Seyhan Baraj Gölü’nde akıntıya kapıldı. Dalgıç polisler tarafından sudan çıkarılarak hastaneye kaldırılan 4 çocuk babası Doğan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Adana’da ailesi ve misafirleriyle çıktığı piknikte, çocuğunun suya düşen terliğini kurtarmak isterken baraj gölünde akıntıya kapılan 4 çocuk babası Şahin Doğan (40), kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, merkez Sarıçam ilçesine bağlı Bayram Hocalı Mahallesi'ndeki Seyhan Baraj Gölü kenarında meydana geldi. Edinized edinilen bilgilere göre; Şahin Doğan, eşi, 4 çocuğu ve Bursa'dan misafirliğe gelen akrabalarıyla birlikte 01 AEZ 869 plakalı otomobiliyle göl kenarına piknik yapmaya gitti. Keyifli başlayan piknik sırasında Doğan'ın çocuklarından birinin terliği suya düştü. Çocuğunun terliğini almak için göle giren talihsiz baba, bir anda akıntıya kapılarak suda çırpınmaya başladı.

DALGIÇ POLİSLER SUDAN ÇIKARDI AMA KURTARILAMADI

Doğan'ın gözleri önünde suda kaybolduğunu gören yakınları durumu vakit kaybetmeden yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye kısa sürede sağlık ve Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polis ekipleri sevk edildi.

Dalgıç polislerin yoğun çabası sonucu bilinci kapalı halde sudan çıkarılan Şahin Doğan, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak 40 yaşındaki 4 çocuk babası Doğan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 

Doğan'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, acı haberi alan yakınları yasa boğuldu. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

Seyhan Baraj Gölü, Şahin Doğan, Acil Durum, 3. Sayfa, Sudan, Çocuk, Adana, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çocuğunun terliğini almak için suya girdi, boğulup hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kanser hastasını zehirleyen peynir skandalı Kanser hastasını zehirleyen peynir skandalı
Sağlık Bakanı Memişoğlu’ndan Karadenizlilere kilo uyarısı: Yiyelim ama hareket edelim Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Karadenizlilere kilo uyarısı: Yiyelim ama hareket edelim
Torununu 7 yıl harabe evde saklayan babaanne: ’Ahmet’ diye hitap ettim Torununu 7 yıl harabe evde saklayan babaanne: 'Ahmet' diye hitap ettim
Misafirlikte silah kazası: 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Misafirlikte silah kazası: 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
DEM Parti İmralı Heyeti ile AK Parti Grubu arasında çerçeve yasa mesaisi DEM Parti İmralı Heyeti ile AK Parti Grubu arasında çerçeve yasa mesaisi
Mansur Yavaş Yeni Parti’ye katılacak mı Özgür Özel’den dikkat çeken çıkış Mansur Yavaş Yeni Parti'ye katılacak mı? Özgür Özel'den dikkat çeken çıkış
Çekmeköy’de hafriyat kamyonu takla attı: Sürücü ağır yaralı Çekmeköy'de hafriyat kamyonu takla attı: Sürücü ağır yaralı
MoonPay’in Türkiye’de kredi kartıyla kripto para satması mercek altında MoonPay'in Türkiye’de kredi kartıyla kripto para satması mercek altında

16:30
Kan donduran iddia: Oğlu Gülistan’ı öldürdü, anne Handan Sonel cesedi 100 bin liraya yok ettirdi
Kan donduran iddia: Oğlu Gülistan'ı öldürdü, anne Handan Sonel cesedi 100 bin liraya yok ettirdi
15:59
Filenin Sultanları finale yükseldi
Filenin Sultanları finale yükseldi
15:46
“Cesedi yok etti“ denilen Mehmet Aca’nın telefon trafiği bomba Gülistan Doku soruşturmasında düğüm çözülüyor
"Cesedi yok etti" denilen Mehmet Aca’nın telefon trafiği bomba! Gülistan Doku soruşturmasında düğüm çözülüyor
14:53
Fatih Ürek’in vasiyeti yerine getirilemiyor
Fatih Ürek'in vasiyeti yerine getirilemiyor
14:36
Suriye’de otobüs kazasında 35 kişi öldü, 30 kişi yaralandı
Suriye’de otobüs kazasında 35 kişi öldü, 30 kişi yaralandı
14:07
Kılıçdaroğlu’nun Yeni Parti sevinci: Çok şükür arınma gerçekleşti
Kılıçdaroğlu'nun Yeni Parti sevinci: Çok şükür arınma gerçekleşti
13:53
Fransa ve İspanya’da orman yangınları büyüyor: 280 binden fazla kişi tahliye edildi
Fransa ve İspanya'da orman yangınları büyüyor: 280 binden fazla kişi tahliye edildi
13:31
Bakan Gürlek’ten Gülistan Doku açıklaması: Bu dosyanın peşini bırakmayacağız
Bakan Gürlek'ten Gülistan Doku açıklaması: Bu dosyanın peşini bırakmayacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2026 17:02:15. #.0.2#
SON DAKİKA: Çocuğunun terliğini almak için suya girdi, boğulup hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.