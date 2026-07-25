Fatih Ürek'in vasiyeti yerine getirilemiyor - Son Dakika
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Fatih Ürek'in vasiyeti yerine getirilemiyor

Fatih Ürek\'in vasiyeti yerine getirilemiyor
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Geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden Fatih Ürek’in "Adıma okul yaptırılsın" vasiyetinin ardından acı gerçek ortaya çıktı. Sanatçının ablası Selvi Ürek, sanıldığı gibi büyük bir servetin bulunmadığını, Fatih Ürek'in ciddi miktarda kredi ve vergi borçlarının altın ve döviz birikimleriyle ödendiğini açıkladı. Aile üyelerinin de projeye sıcak bakmaması nedeniyle ünlü sanatçının okul hayali rafa kalktı.

Geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden ünlü sanatçı Fatih Ürek’in iki yıl önce dile getirdiği "Adıma bir okul yaptırılsın" vasiyeti, aile içindeki fikir ayrılıkları ve iddia edilen borçlar nedeniyle rafa kalktı. Sanatçının ablası Selvi Ürek, sanıldığı gibi devasa bir servetin bulunmadığını açıklayarak acı gerçeği paylaştı.

59 YAŞINDA VEDA ETMİŞTİ

15 Ekim 2025’te geçirdiği kalp krizinin ardından uzun bir tedavi süreci geçiren ve 30 Ocak’ta 59 yaşında hayatını kaybeden Fatih Ürek’in vefatı, sevenlerini yasa boğmuştu. Sanat ve cemiyet dünyasını bir araya getiren cenazenin ardından gözler ünlü sanatçının bıraktığı mirasa çevrilmişti.

"ÇOCUKLARI GÖRÜNCE AĞLIYORUM, ADIMA OKUL YAPILSIN"

Fatih Ürek'in vefatıyla birlikte, iki yıl önce katıldığı bir televizyon programındaki duygusal vasiyeti yeniden gündeme geldi. Ürek o dönem şu ifadeleri kullanmıştı: "Kendi adıma bir vakıf istiyorum. Bir şey olsun, bir hayır olsun. Hayatımda en çok istediğim şey benim adıma bir okul yaptırmak. Okullarımıza ihtiyacımız var. Ben çocukları görünce ağlıyorum..."

ABLASI AÇIKLADI: BORÇLARI ÇOKTU, DEDİKODULAR YALAN

Sanatçının vefatının ardından ortaya atılan miras tartışmalarına ablası Selvi Ürek son noktayı koydu. Sanıldığı gibi büyük bir servetin olmadığını ve abartılı rakamların itibar zedelenmesin diye yalanlanmadığını belirten Ürek, borçların kapatılması için çabaladıklarını dile getirdi: 

  • "Gerçek Mal Varlığı Abartıldığı Gibi Değil": "Bir gazeteci bunu abartarak anlattı. Kardeşimin şanı, şöhreti ve itibarı korunsun diye '5 dediyse öyle kalsın' diyerek ses çıkarmadım. İki evi var, henüz satmadık."
  • "Borçları Birikimleriyle Ödedik": "Kredi, kredi kartı ve avans borçları çoktu. Biriktirdiği altın ve dövizle borçlarını kapatmaya çalıştık. Çalışanlarının sigortaları ve vergileri de ödendi, şu an çok az bir borcu kaldı."
  • "Kardeşler Arasında Güven Sorunu Vardı": "Kardeşler arasında vasilik konusunda tam bir güven oluşmadığı için Fatih'in çok sevdiği, iş kadını olan bir aile dostunu vasi tayin ettik. Değerli eşyalarını ona emanet ettik."

OKUL HAYALİ RAFA KALKTI

Sanatçının en büyük arzusu olan okul projesi hakkında da konuşan Selvi Ürek, "Okul yaptırmak istemişti ancak kardeşlerim ve yeğenlerim bu fikre çok sıcak bakmıyor. Öyle sanıldığı gibi çok büyük bir paramız da yok" diyerek vasiyetin yerine getirilemeyeceğini açıkladı.

Fatih Ürek, Magazin, Döviz, Son Dakika

Son Dakika Magazin Fatih Ürek'in vasiyeti yerine getirilemiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Murat Tasova Murat Tasova:
    Onun Adina okulda hos olmazdi! 1 1 Yanıtla
  • Ümit Yurtsever Ümit Yurtsever:
    yani parayı bölüştünüz 0 0 Yanıtla
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