Yunanistan, İsrail'den 3.1 milyar euroya hava savunma sistemi alıyor - Son Dakika
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Yunanistan, İsrail'den 3.1 milyar euroya hava savunma sistemi alıyor

24.07.2026 11:19  Güncelleme: 11:20
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Yunanistan, İsrail'den 'Aşil Kalkanı' adı verilen çok katmanlı hava savunma sistemi başta olmak üzere 4.2 milyar euroluk savunma paketini onayladı. Pakette ayrıca nakliye uçakları, özel operasyon gemileri ve İHA'lar yer alıyor.

Yunanistan Dışişleri ve Savunma Bakanlığı Hükümet Konseyi (KYSEA), İsrail'den 3.1 milyar euroya çok katmanlı hava savunma sistemi satın alınmasını da içeren toplam 4.2 milyar euro değerindeki savunma paketini onayladı.

Yunanistan Dışişleri ve Savunma Bakanlığı Hükümet Konseyi'nden (KYSEA), 4.2 milyar euro değerindeki savunma tedarik programını onayladı. En büyük payı ise İsrail'den alınacak çok katmanlı hava savunma sistemi oluşturuyor. Hava savunma projesinin yaklaşık 3.1 milyar euroya mal olması ve sözleşmenin imzalanmasından itibaren 35 ay içinde teslim edilmesi bekleniyor.

Yunanistan'ın Aşil Kalkanı

Yunanistan, İsrail savunma şirketleri Rafael ve IAI'nin radarları ve füzelerinin sistemin çekirdeğini oluşturduğu, "Aşil Kalkanı" adı verilen çok katmanlı bir balistik füze, uçaksavar ve insansız hava aracı karşıtı sistem kurmak istiyor.

Bunlar arasında İsrail'in Spyder, Barak MX ve David'in Sling sistemleri yer alıyor.

Savunma paketinin detayları

4.2 milyar euro değerindeki paket ayrıca Portekiz ile yapılan anlaşma kapsamında 3 adet Embraer C-390 nakliye uçağı için yaklaşık 600 milyon euro, 10 adet VICTA özel operasyon gemisi için 145 milyon euro, Hellfire füze stokları için 100 milyon euro ve 10 adet V-BAT insansız hava aracı sistemi için 70 milyon euro ayrılmasını içeriyor.

Onaylanan diğer projeler arasında sentetik açıklıklı radara sahip mikro uydular, HERON-1 İHA'ları, ordu için gece görüş cihazları ve donanmanın MEKO fırkateynleri için 4 adet sonar sistemi yer alıyor.

Yunanistan, 2036 yılına kadar yaklaşık 28 milyar euro harcamayı planlıyor

Yunan hükümeti, ABD'den 40'a kadar yeni F-35 savaş uçağı ve Fransa ile İtalya'dan fırkateynler satın alınması da dahil olmak üzere silahlı kuvvetlerini modernize etmek için 2036 yılına kadar yaklaşık 28 milyar euro harcamayı planladığını açıklamıştı. Atina yönetimi, geçtiğimiz yıl yaklaşık 650 milyon euro karşılığında İsrail yapımı 36 roket topçu sistemi satın alınmasını onaylamıştı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Yunanistan, İsrail'den 3.1 milyar euroya hava savunma sistemi alıyor - Son Dakika

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