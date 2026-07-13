Kırşehir'in Mucur ilçesinde, traktör römorkunun kapağıyla arpa yığını arasına sıkışan sürücü yaşamını yitirdi.
Aydoğmuş köyünde çiftçilik yapan Erdoğan Kahraman (61), traktör römorkundaki arpayı boşaltmak istediği sırada, aniden açılan römork kapağıyla arpa yığını arasında sıkıştı.
Bu sırada römorkta bulunan arpa da Kahraman'ın üzerine döküldü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Kahraman'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Son Dakika › Güncel › Traktör Römorkunda Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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