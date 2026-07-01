Traktör Şarampole Devrildi, Sürücü Ağır Yaralandı

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde şarampole devrilen traktörün sürücüsü ağır yaralandı.
Erdoğan Canlı, Güvenç Mahallesi'nde, bahçesine gitmek üzere plakası öğrenilemeyen traktörüyle yola çıktı.
Traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine şarampole devrildi.
Kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Traktörün altında kalan Canlı, ekiplerin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Ambulansla hastaneye kaldırılan Canlı'nın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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