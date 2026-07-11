Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, tamir etmeye çalıştığı traktörün hidrolik aksamına sıkışan tamirci hayatını kaybetti.
Düziçi Oto Sanayi Sitesi'nde tamirci Mehmet Kesme, tamir etmeye çalıştığı traktörün hidrolik aksamına sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sıkıştığı yerden çıkarılan ve sağlık ekiplerince Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kesme, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika › Güncel › Traktör Tamircisi Hidrolik Aksamına Sıkışarak Öldü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?