Traktör Tamirinde Genç Stajyer Hayatını Kaybetti

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesindeki atölyede traktör tamiri sırasında meydana gelen kazada Mehmet Kesme (16), hayatını kaybetti. Kese'nin iş yerinde staj yaptığı belirtildi.

Kaza, Düziçi Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, tamir sırasında Mehmet Kesme, traktör hidroliğine sıkıştı. Yaralanan Kesme, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kesme, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Mehmet Kesme'nin meslek lisesi öğrencisi olduğu ve iş yerinde staj yaptığı bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.