Traktör Uçuruma Düştü, Sürücü Ağır Yaralandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde ormanlık alanda kontrolden çıkan traktör, yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü ağır yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Tüfekçikonak Mahallesi'ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Orman işçisi Emin K. (66) yönetimindeki 16 AON 684 plakalı traktör, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Traktör, yaklaşık 50 metre uzunluğundaki uçuruma yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, jandarma ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Uçuruma yuvarlanan traktörde ağır yaralanan sürücü Emin K.'yı kurtarmak için ekipler yoğun çaba harcadı. Yaralı, ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Arazi aracıyla taşınan yaralı, ambulansa ulaştırıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Emin K., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.