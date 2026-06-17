Traktörde Ölü Bulundu

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde bir kişi traktörde ölü halde bulundu.
Karşıyaka köyündeki tarlasını sürmeye giden Celil G. (69), yakınları tarafından traktörün direksiyonunda hareketsiz halde bulundu.
Kelkit Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Celil G'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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