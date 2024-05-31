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Traktöre yuva yapan kuş için işleri bıraktı

ERZURUM - Aşkale'nin Kurtmahmut köyünde çift çiftçilik yapan vatandaş traktöründeki yuva için işleri bıraktı.

Kurtmahmut köyünde çift çiftçilik ve hayvancılık yapan Okan Karabulut isimli vatandaş bu sene başlayacak çiftçilik işleri için traktörüne bakım yaptırmak için İlçedeki bayiye götürdü.

Bayi bakım işlerine başlarken kaputu kaldırdığında motor kısmında yuva ve yuva içinde kuş yumurtaları olduğunu gördü.

Yaşanan olay için kısa bir şaşkınlık geçiren Bayi Ramazan Çomaklı durumu traktör sahibine iletti.

Traktörünün yanına gelen Okan Karabulut durumu gördükten sonra kısa bir açıklama yaptı "Geçen sene sonbaharda tarlaları ektikten sonra traktörümü içeri çektim daha da elimi sürmedim.

Bu sene baharla birlikte işlere başlamak için aracımın bakımını yaptırmak için Aşkale'deki bayimize götürdüm. Bayi traktöre bakım yaparken bir kuşun gelerek yuva yaptığını fark etti, olayı bana anlatınca bende bakım yaptırmadan, köyüme geri geldim şimdi ise annenin gelmesini bekleyip, yuvayı burada müsait bir yere taşıyacağız"

Gün içerisinde anne kuşun gelmesinden sonra yuva farklı bir noktaya taşındı.