Traktörle Çarpılan Anne Hayatını Kaybetti

Sakarya'nın Geyve ilçesinde oğlunun geri manevra yaparken traktörle çarpması sonucu yaralanan anne, hastanede yaşamını yitirdi.
Şerefiye Mahallesi'nde dün, E.T. traktörle geri manevra yaptığı sırada arkasında bulunan annesi Hanife T'ye çarptı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan kadın, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kadının cenazesi, Geyve Merkez Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından Sapanca Kemer Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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