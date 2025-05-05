Traktörle Düğün: Taşköprü'de Farklı Bir Kutlama - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Traktörle Düğün: Taşköprü'de Farklı Bir Kutlama

Kastamonu'da bir çift, traktörlerini süsleyerek farklı bir düğün düzenledi ve konvoyla eğlendi.

05.05.2025 17:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde balon ve kurdelelerle süslenen traktör, düğün aracı oldu.

Afşar köyünde çiftçilik yapan Yusuf Koca ve Elifnur Eroğlu, düzenlenen düğün merasimiyle dünya evine girdi.

Çift, düğün arabası olarak traktörlerini balon ve kurdelelerle süsledi. Çifte arkadaşları da süsledikleri traktörlerle eşlik etti.

Yusuf Koca, AA muhabirine, Ege Üniversitesi turizm rehberliği bölümünden mezun olduktan sonra köyünde çiftçilik yaptığını belirtti.

Eşi ile birlikte farklı bir düğün yapmak istediklerini anlatan Koca, "Köyde çiftçilik yapıyorum. Eşim ile birlikte farklı bir düğün yapmak istedik. Mustafa Alparslan ağabeyimin de katkısıyla böyle bir organizasyon yaptık. Süslediğimiz yaklaşık 15 traktör ile köyde tur attık. Daha sonra bir tepeye çıktık. Tepede traktörlerle kalp şekli yaptık." dedi.

Konvoy boyunca traktörü eşinin kullandığını anlatan Koca, "Çiçeği normalde gelin arkadaşlarına atar, onda da farklılık yapmak istedik, ben arkadaşlarıma attım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Yusuf Koca, kastamonu, Taşköprü, Güncel, Kültür, Tarım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Traktörle Düğün: Taşköprü'de Farklı Bir Kutlama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sır ölümler Bir gün arayla cansız bedenleri bulundu Sır ölümler! Bir gün arayla cansız bedenleri bulundu
Arda Güler’den Celta Vigo ağlarına füze Arda Güler'den Celta Vigo ağlarına füze
Netanyahu, Tel Aviv’e saldırıdan sorumlu tuttuğu İran’a misilleme sözü verdi Netanyahu, Tel Aviv'e saldırıdan sorumlu tuttuğu İran'a misilleme sözü verdi
Süper Lig’e çıkan ikinci takım belli gibi Süper Lig'e çıkan ikinci takım belli gibi
Sokak köpeklerinin saldırdığı çocuğu esnaf son anda kurtardı Sokak köpeklerinin saldırdığı çocuğu esnaf son anda kurtardı
Kadıköy’de kazanan Kara Kartal Beşiktaş, Fenerbahçe’yi deplasmanda devirdi Kadıköy'de kazanan Kara Kartal! Beşiktaş, Fenerbahçe'yi deplasmanda devirdi
Fenerbahçe, bu sezon İstanbul’da derbi kazanamadı Fenerbahçe, bu sezon İstanbul'da derbi kazanamadı
Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder’in kendisine verdiği sırrı açıkladı Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder'in kendisine verdiği sırrı açıkladı
Maça çıkmadan şampiyon oldular Bundesliga’nın en büyüğü Bayern Münih Maça çıkmadan şampiyon oldular! Bundesliga'nın en büyüğü Bayern Münih
Batman Çayı’nda piknik yaparken mahsur kalan 25 kişi kepçe yardımıyla kurtarıldı Batman Çayı'nda piknik yaparken mahsur kalan 25 kişi kepçe yardımıyla kurtarıldı
Fenerbahçeli taraftarlar, maçın sonunda Beşiktaş’ı alkışladı Fenerbahçeli taraftarlar, maçın sonunda Beşiktaş'ı alkışladı

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2025 18:53:19. #7.12#
SON DAKİKA: Traktörle Düğün: Taşköprü'de Farklı Bir Kutlama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.