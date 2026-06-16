Trakya Belediyeler Birliği ile Kalkınma Ajansı Arasında İş Birliği

(TEKİRDAĞ) - Trakya Belediyeler Birliği Haziran Ayı Olağan Encümen Toplantısı, Trakya Belediyeler Birliği ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'in başkanlığında gerçekleştirildi.

Encümen toplantısında üye belediyelerin hizmet kapasitesini güçlendirecek ve bölgesel kalkınmaya katkı sunacak projeler ele alındı. Toplantının ardından Trakya Belediyeler Birliği ile Trakya Kalkınma Ajansı arasında imzalanan iş birliği protokolüyle, üye belediyelerin Avrupa Birliği hibe programları ile ulusal ve uluslararası fon kaynaklarından daha etkin yararlanmasının önü açıldı.

BELEDİYELERİN PROJE KAPASİTESİ GÜÇLENECEK

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ile Trakya Belediyeler Birliği ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer tarafından imzalanan protokol kapsamında, üye belediyelerin proje üretme kapasitelerinin artırılması, fon kaynaklarına erişimlerinin kolaylaştırılması ve bölgesel kalkınmaya yönelik ortak projelerin geliştirilmesi amaçlanıyor.

FON KAYNAKLARINA ERİŞİM GÜÇLENECEK

İş birliği çerçevesinde sosyal ve ekonomik kalkınma, tarım, hayvancılık, turizm, kültür, iklim değişikliği, doğal afetler, sürdürülebilir enerji ve sanayi altyapısı gibi birçok stratejik alanda ortak çalışmalar yürütülebilecek. Ayrıca ulusal ve uluslararası fon çağrılarının düzenli olarak takip edilmesi, belediyelerin bu süreçler hakkında bilgilendirilmesi ve uygun paydaşlarla eşleştirilmesi sağlanacak.

GÜÇLÜ İŞ BİRLİĞİ, GÜÇLÜ TRAKYA

Toplantının ardından değerlendirmelerde bulunan Candan Başkan, "Trakya Belediyeler Birliği olarak Trakya'mızı güçlendirecek çalışmalarımıza devam ediyoruz. Trakya Kalkınma Ajansı ile imzaladığımız iş birliği protokolü sayesinde üye belediyelerimizin Avrupa Birliği hibe programları ve desteklerinden daha etkin yararlanabilmeleri için önemli bir adım attık. Güçlü işbirliği ve ortak akıl ile 'Hep Birlikte Daha Güçlü Trakya' vizyonuyla bölgemiz için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.