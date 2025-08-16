Trakya'da Baraj Doluluk Oranı %32'ye Düştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Trakya'da Baraj Doluluk Oranı %32'ye Düştü

16.08.2025 11:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuraklık nedeniyle Trakya'daki 14 barajın doluluk oranı geçen yılın altında kalarak %32'ye geriledi.

Trakya'da kuraklık nedeniyle Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 14 barajdaki ortalama doluluk oranı yüzde 32'ye geriledi.

DSİ Edirne 11. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da DSİ sorumluluğundaki barajların doluluk oranları, bölgenin yağış almaması ve kuraklık nedeniyle nisan ayından itibaren azalmaya başladı.

Bölgedeki 14 barajda ortalama doluluk oranı, geçen yılın ağustos ayı verilerinin yüzde 12 altında kaldı.

Trakya'da 1 milyar 112 milyon 968 bin metreküp depolama hacmine sahip 14 barajdaki toplam su miktarı 349 milyon 249 bin metreküp ölçüldü.

Barajlarda geçen yılın aynı döneminde 478 milyon 655 bin metreküp su bulunuyordu.

Edirne'de geçen yıl ağustos ayında 196 milyon 258 bin metreküp ölçülen 6 barajdaki toplam su miktarı, bu yıl 152 milyon 530 bin metreküpe geriledi.

Kırklareli'nde geçen yıl ağustos ayında 104 milyon 684 bin metreküp olarak kayıtlara geçen 4 barajdaki toplam su miktarı, bu yılın aynı döneminde 73 milyon 805 bin metreküp olarak ölçüldü.

Tekirdağ'da ise geçen yıl ağustosta 177 milyon 713 bin metreküp olan 4 barajın toplam su miktarı, bu yıl 122 milyon 914 bin metreküpe düştü.

Trakya'daki 14 barajda geçen yıl ağustos ayında yüzde 44 ölçülen ortalama doluluk oranı, bu yıl yüzde 32 olarak tespit edildi.

"Suyun kıymetini bilmemiz lazım"

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, AA muhabirine, kuraklık nedeniyle Trakya'daki barajların doluluk oranlarının kritik seviyede olduğunu söyledi.

Suyun doğru ve tasarruflu kullanılması gerektiğini anlatan Saylan, bu yıl bölgenin çok az yağış aldığını kaydetti.

İklim değişikliğinin artık tüm canlıları ve doğayı olumsuz etkilediğini vurgulayan Şaylan, "Sıcakla mücadele edebiliriz ama kuraklıkla mücadele etmemiz söz konusu değil. Bir şekilde suyu iyi kullanmamız, iyi depolamak, suyun kıymetini bilmemiz lazım." dedi.

Kaynak: AA

Baraj Doluluk Oranı, Yerel Haberler, Tekirdağ, Ekonomi, Güncel, Edirne, Tarım, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trakya'da Baraj Doluluk Oranı %32'ye Düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beton bariyerlere çarpan araç hurdaya döndü, sürücü olay yerinde can verdi Beton bariyerlere çarpan araç hurdaya döndü, sürücü olay yerinde can verdi
Canı çektiği için ağaçtan şeftali alan vatandaş, çiftçiye para ve not bıraktı Canı çektiği için ağaçtan şeftali alan vatandaş, çiftçiye para ve not bıraktı
Yeraltı dünyasının tanınan ismi Selahattin Yılmaz ve 12 adamı yakalandı Yeraltı dünyasının tanınan ismi Selahattin Yılmaz ve 12 adamı yakalandı
Heyecanlandıran keşif Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu Heyecanlandıran keşif! Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu
Özge Özpirinçci’nin bazı reklam tekliflerini reddetme nedeni ortaya çıktı Özge Özpirinçci'nin bazı reklam tekliflerini reddetme nedeni ortaya çıktı
Mali darboğazı aşamayan sektör devi iflas etti, alacaklılar sıraya girdi Mali darboğazı aşamayan sektör devi iflas etti, alacaklılar sıraya girdi
Balıkesir’de 4 Büyüklüğünde Deprem Balıkesir'de 4 Büyüklüğünde Deprem
Kuraklık nedeniyle su seviyesinin düştüğü barajda eski yerleşim yeri ortaya çıktı Kuraklık nedeniyle su seviyesinin düştüğü barajda eski yerleşim yeri ortaya çıktı
Gözlerden kaçan detay Özlem Çerçioğlu, AK Parti’ye bir ilki yaşattı Gözlerden kaçan detay! Özlem Çerçioğlu, AK Parti'ye bir ilki yaşattı
İsrail’de gündem olan anket: Türkiye açık ara birinci oldu İsrail'de gündem olan anket: Türkiye açık ara birinci oldu
Günlerdir beşik gibi sallanan Balıkesir Sındırgı’da bir deprem daha Günlerdir beşik gibi sallanan Balıkesir Sındırgı'da bir deprem daha

10:41
Kamuda toplu sözleşme görüşmeleri tıkandı, memurlar pazartesi iş bırakacak
Kamuda toplu sözleşme görüşmeleri tıkandı, memurlar pazartesi iş bırakacak
02:19
Karayollarındaki hız sınırlamaları yeniden düzenlenecek
Karayollarındaki hız sınırlamaları yeniden düzenlenecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2025 11:26:39. #7.12#
SON DAKİKA: Trakya'da Baraj Doluluk Oranı %32'ye Düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.