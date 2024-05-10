Trakya'da Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında farkındalık yürüyüşü düzenlendi - Son Dakika
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Trakya'da Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında farkındalık yürüyüşü düzenlendi

Trakya\'da Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında farkındalık yürüyüşü düzenlendi

Trakya'da Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında farkındalık yürüyüşü düzenlendi. Kırklareli Valisi Birol Ekici, Belediye Başkanı Derya Bulut, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bilgin Özbaş, engelli dernekleri ile engellilerin katılımıyla oluşturulan kortej Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı. Vali Ekici ile Bulut, korteje katılan iki çocuğun tekerlekli sandalyelerini kullanmalarına yardım etti. Yürüyüş sırasında Belediye Başkanı Bulut, yağışın başlaması üzerine elindeki pankart ile tekerlekli sandalyedeki çocuğu yağmurdan korumaya çalıştı. Kortej daha sonra Atatürk Anıtı'na geldi. Özbaş ve sendikalar Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Özbaş, burada yaptığı konuşmada, Türkiye nüfusunun bir bölümünü engelli vatandaşların oluşturduğunu söyledi. Engelli vatandaşlara yönelik son 20 yılda birçok yasal düzenleme yapıldığını ifade eden Özbaş, engellilere bir gün değil her gün aynı sevgi ve saygının gösterilmesi gerektiğini kaydetti. Program görme engelli Hüseyin Özkan ile eşi yeter Özkan'ın klarnet ve şiir dinletisiyle sona erdi. Edirne'de hafta dolayısıyla Saraçlar Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından anıta çelenk sunuldu. Törenin ardından farkındalık yürüyüşü gerçekleşti. Protokol ve engellilerden oluşan kortej Edirne Belediye Bandosu eşliğinde cadde boyunca marşlar eşliğinde yürüdü. Programa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, engellilerin aileleri ve vatandaşlar katıldı. Tekirdağ'da da farkındalık yürüyüşü yapıldı.

10.05.2024 14:13
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Trakya'da, Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında farkındalık yürüyüşü düzenlendi.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Belediye Başkanı Derya Bulut, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bilgin Özbaş, engelli dernekleri ile engellilerin katılımıyla oluşturulan kortej Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.

Vali Ekici ile Bulut, korteje katılan iki çocuğun tekerlekli sandalyelerini kullanmalarına yardım etti.

Yürüyüş sırasında Belediye Başkanı Bulut, yağışın başlaması üzerine elindeki pankart ile tekerlekli sandalyedeki çocuğu yağmurdan korumaya çalıştı.

Kortej daha sonra Atatürk Anıtı'na geldi. Özbaş ve sendikalar Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Özbaş, burada yaptığı konuşmada, Türkiye nüfusunun bir bölümünü engelli vatandaşların oluşturduğunu söyledi.

Engelli vatandaşlara yönelik son 20 yılda birçok yasal düzenleme yapıldığını ifade eden Özbaş, engellilere bir gün değil her gün aynı sevgi ve saygının gösterilmesi gerektiğini kaydetti.

Program görme engelli Hüseyin Özkan ile eşi yeter Özkan'ın klarnet ve şiir dinletisiyle sona erdi.

Edirne

Edirne'de hafta dolayısıyla Saraçlar Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından anıta çelenk sunuldu.

Törenin ardından farkındalık yürüyüşü gerçekleşti. Protokol ve engellilerden oluşan kortej Edirne Belediye Bandosu eşliğinde cadde boyunca marşlar eşliğinde yürüdü.

Programa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, engellilerin aileleri ve vatandaşlar katıldı.

Tekirdağ'da da farkındalık yürüyüşü yapıldı.

Kaynak: AA

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