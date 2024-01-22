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Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Hafta Boyu Yağışlı ve Sisli Hava Bekleniyor - Son Dakika
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Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Hafta Boyu Yağışlı ve Sisli Hava Bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Edirne'de salı ve çarşamba günü sisin etkili olması öngörülüyor. Perşembe ve cuma günü ise bulutlu olması tahmin ediliyor. Kırklareli'nde de salı günü az bulutlu, çarşamba günü sisli, perşembe günü hafif kar bekleniyor. Cuma günü ise kentte sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor. Tekirdağ'da da salı ve çarşamba günü sis, perşembe çok bulutlu, cuma ise sağanak olması değerlendiriliyor.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ\'da Hafta Boyu Yağışlı ve Sisli Hava Bekleniyor
22.01.2024 - 09:17,
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Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da hafta boyu yağışlı ve sisli havanın hakim olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Edirne'de salı ve çarşamba günü sisin etkili olması öngörülüyor.

Perşembe ve cuma günü ise bulutlu olması tahmin ediliyor.

Kırklareli'nde de salı günü az bulutlu, çarşamba günü sisli, perşembe günü hafif kar bekleniyor.

Cuma günü ise kentte sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Tekirdağ'da da salı ve çarşamba günü sis, perşembe çok bulutlu, cuma ise sağanak olması değerlendiriliyor.

Kaynak: AA
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