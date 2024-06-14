Trakya'da Öğrenciler Karne Töreniyle Yaz Tatiline Girdi - Son Dakika
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Trakya'da Öğrenciler Karne Töreniyle Yaz Tatiline Girdi

Trakya'da bulunan Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illerinde düzenlenen karne törenleriyle birlikte öğrenciler yaz tatiline girdi. Edirne'de 56 bin 645 öğrenci karne sevinci yaşarken, Vali Yunus Sezer öğrencilere karnelerini verdi. Sezer, öğrencilerin akademik başarılarını artırmak için yapılan çalışmalardan bahsederek, gelecek yılın daha iyi olacağını belirtti. Kırklareli ve Tekirdağ'da da binlerce öğrenci karne heyecanı yaşadı.

14.06.2024 11:19
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Trakya'da öğrenciler, okullarda düzenlenen karne töreni sonrası yaz tatiline girdi.

Edirne'de il genelinde 292 okulda öğrenim gören 56 bin 645 öğrenci karne sevinci yaşadı.

50. Yıl İlkokulu'nda düzenlenen karne törenine katılan Vali Yunus Sezer, öğrencilere karnelerini verdi.

Vali Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerin akademik başarılarını artırmak için önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Öğrencilerin gelişimlerine katkı sağlamak için birçok projeyi hayata geçirdiklerini anlatan Sezer, "Özellikle dezavantajlı çocuklarımızın okula kazandırılması için çalışmalar yapıldı. 1200 devamsız öğrencimizi okula kazandırdık. Öğrencilerimizi spor ve sanata yönlendirdik. 25 bine yakın aile ziyareti yapıldı. Yapılan çalışmalardan her alanda başarı elde ettik." dedi.

Sezer, Edirne'nin eğitimde çok iyi noktalara geldiğini, gelecek yılın bu yıldan çok daha iyi olacağını kaydetti.

Kırklareli ve Tekirdağ

Kırklareli'nde de Ahmet Yener İlkokulu'nda tören düzenlendi.

Derslikleri gezen Vali Birol Ekici ile Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun, öğrencilere karnelerini verdi.

Vali Ekici, il genelinde 53 bin 120 öğrencinin karne heyecanı yaşadığını ifade etti.

Öğretmen ve öğrencilere iyi tatiller dileğinde bulunan Ekici, kentin eğitimdeki başarısının artması için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Vali Ekici, daha sonra öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Tekirdağ'da da 214 bin 791 öğrenci karne aldı.

Kaynak: AA

Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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