Trakya'da Orman Yangınları Geçen Yıla Göre 5 Kat Arttı - Son Dakika
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Trakya'da Orman Yangınları Geçen Yıla Göre 5 Kat Arttı

Trakya\'da Orman Yangınları Geçen Yıla Göre 5 Kat Arttı

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'daki orman yangınları bu yıl geçen yıla göre yaklaşık 5 kat artış gösterdi. 2022'de 23 noktada 126 hektar, 2023'te ise 51 bölgede 564 hektar alan zarar gördü. Yangınların büyük bir kısmı Edirne'de meydana geldi. Yangınların %80'inden fazlasının insan kaynaklı olduğu belirtiliyor. Kuraklık ve sıcak hava, yangın olasılığını artırırken, kamuoyunun yangın öncesi ve sonrası bilinçlenmesi gerekliliği vurgulanıyor.

05.09.2024 13:47
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Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'daki orman yangınlarından zarar gören alanlarda bu yıl geçen yıla göre yaklaşık 5 kat artış yaşandı.

Trakya'da geçen yıl 23 farklı noktada çıkan yangınlarda 126 hektar alan zarar gördü. Bu yıl ise 51 bölgede çıkan yangında 564 hektar alanda zarar tespit edildi.

Yangınların büyük bölümü Edirne'de meydana geldi. Edirne'de bu yıl ilk orman yangının çıktığı nisan ayı baz alındığında 5 ayda 24 yangında 500 hektar alan zarar gördü. Kırklareli'nde ise 16 yangında 60 hektar, Tekirdağ'da 11 yangında 4 hektar alanın zarar gördüğü kayıtlara geçti. Buna göre zarar gören alan miktarı geçen yıla oranla 5 kata yakın artış gösterdi.

Yangınların büyük bir bölümü temmuz ve ağustosta meydana geldi. Yangın çıkan ormanlık alanların orman işletme müdürlükleri tarafından ağaçlandırılacağı vurgulandı.

"Yangınların yüzde 80'inden fazlası insan kaynaklıdır"

Trakya Üniversitesi Doğal Afet Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Musa Uludağ, AA muhabirine, orman yangınlarında iklimin belirleyici faktör olduğunu söyledi.

Ormanları nemli ve kuru ormanlar olarak sınıflandırdıklarını belirten Uludağ, nemli ormanların temel özelliğinin orman altı örtüsünün devamlı yeşil kalması olduğunu ifade etti.

Nemli ormanlarda yangın çıkma olasılığının çok düşük olduğunu anlatan Uludağ, şunları kaydetti:

" Ergene Havzası'nda, Trakya'da ormanların tamamı kuru orman diye geçer. Kuru ormanlar geniş yapraklı ağaçlardan oluşur ama orman altı da yaz kuraklığı nedeniyle kurur. Bu ortam yanıcı bir özellikle kendini gösteriyor. Bu yanmaya hazır bir ortam oluşturuyor ve insanların yanlış müdahalesiyle orman yangınları çıkıyor.

Mercek görevi görecek cam kırıkları, piknik yapılması ve ormanda ateş yakılması, elektrik tellerinin kopması gibi birçok faktör yangınlara davetiye çıkıyor."

"Kuraklığın etkisi büyük"

Uludağ, yangınların artmasında kuraklığın da büyük etkisi olduğunu vurguladı.

Bu yıl kuraklığın uzun sürmesi ve sıcaklıkların çok yüksek, ortalamaların üzerinde olmasının yanıcılığı artırdığına değinen Uludağ, "Bir de bunlara insanların bilinçsizliği eklenince yangınlar artıyor. Yol kenarlarındaki kuru otların temizlenmemesi, yolda araçtan sigara atılması gibi birçok faktör yangınların çıkmasını artırıyor. Bu yıl çok fazla yangın oldu, çıkan bütün yangınların yüzde 80'inden fazlası belki de yüzde 100'e yakını insan kaynaklıdır." dedi.

Uludağ, vatandaşların orman yangınlarının önlenmesine karşı duyarlı olması gerektiğini kaydetti.

Orman yangınlarına karşı toplumun topyekun bilinçlenmesi gerektiğini vurgulayan Uludağ, "Alabileceğimiz çok basit önlemlerle afetleri önleyebiliriz. Örneğin buğday hasadı yaptık, hemen sürülmesi gerekir. Bilinçli ya da bilinçsiz, izinli ya da izinsiz, kontrolsüz bir şekilde anız yakma maalesef son yıllarda tekrar artmaya başladı. Bu da orman yangınlarını artıran bir faktör." diye konuştu.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Trakya'da Orman Yangınları Geçen Yıla Göre 5 Kat Arttı - Son Dakika
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