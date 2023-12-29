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Trakya'da temizlik ve gıda ürünü satan işletmelere denetim yapıldı - Son Dakika
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Trakya'da temizlik ve gıda ürünü satan işletmelere denetim yapıldı

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Ticaret İl, Tarım ve Orman İl ile Zabıta müdürlükleri ekipleri, Trakya bölgesinde bulunan temizlik ve gıda ürünü satan işletmeleri denetledi. Denetimlerde raf ve kasa fiyatları karşılaştırıldı, faturalar incelendi ve gramaj kontrolü yapıldı. Son 4 günde 98 iş yerinde 560 ürün incelenirken, 230 aykırılık tespit edilerek idari işlem gerçekleştirildi.

Trakya\'da temizlik ve gıda ürünü satan işletmelere denetim yapıldı
29.12.2023 - 13:19,  Güncelleme: 13:19
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Trakya'da temizlik ve gıda ürünü satan işletmelere yönelik denetim yapıldı.

Edirne'de, Ticaret İl, Tarım ve Orman İl ile Zabıta müdürlükleri ekipleri, daha çok Bulgaristan vatandaşlarının alışverişe geldiği, toptan ve perakende satışların yapıldığı Bostanpazarı semtindeki işletmeleri denetledi.

Temizlik ve gıda ürünlerinin satıldığı iş yerlerinde ekipler, raf ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı, faturaları inceledi, gramaj kontrolü yaptı.

Ekipler, son 4 günde 98 iş yerinde 560 ürünü inceledi, 230 aykırılıkla ilgili idari işlem gerçekleştirdi.

Kırklareli ve Tekirdağ'da da ekipler, denetimlerde bulunarak esnafı bilgilendirdi.

Kaynak: AA
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Trakya Bölgesi, Edirne, Tarım, Alışveriş, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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