Trakya'da TOKİ Konut Satışına İlgi - Son Dakika
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Trakya'da TOKİ Konut Satışına İlgi

15.06.2026 10:48
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TOKİ'nin 20 bin konutluk kampanyasına Edirne'de yoğun ilgi var. Başvurular 17 Temmuz'a kadar sürecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığınca 64 ilde başlatılan 20 bin konutluk açık satış kampanyası kapsamında satışa sunulan konutlara Trakya'da vatandaşlar ilgi gösterdi.

Edirne'de satışa çıkarılan konutlar için başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde Halkbank ve Ziraat Bankası şubelerine geldi.

Başvuru için sırada bekleyen Rabia Özdöl, AA muhabirine, ev sahibi olabilmek için büyük heyecan yaşadığını belirterek, "Kendime ait bir evim yok. Bir an önce evime kavuşup düzenimi kurmak istiyorum. İnşallah olur." dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, satış süreci 17 Temmuz'a kadar devam edecek.

Vatandaşlar, bankalara başvurarak bütçelerine uygun konutları "başvuru önceliği" esasına göre satın alabilecek.

Kampanyada gelir sınırı veya projenin bulunduğu ilde ikamet etme şartı aranmayacak. 18 yaşını doldurmuş, kendisi veya eşinin üzerine kayıtlı konutu bulunmayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları başvuru yapabilecek.

Bir hane adına yalnızca bir konutun satılacağı kampanyada, şartları taşıyan vatandaşlar peşinatlarını yatırarak doğrudan gayrimenkul satış sözleşmesi imzalayabilecek.

Yapımı devam eden projelerde konutların teslimi ise sözleşme tarihinden itibaren en geç 48 ay içinde gerçekleştirilecek.

Edirne'de merkezde 41, Enez ilçesinde 29, Uzunköprü'de 23 ve Süloğlu'nda da 34 olmak üzere toplam 127 konut satışa sunuluyor. Kırklareli genelinde 139, Tekirdağ'da ise 424 konut satılıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trakya'da TOKİ Konut Satışına İlgi - Son Dakika

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