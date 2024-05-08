Trakya'da Uyuşturucu Operasyonunda 16 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Trakya'da Uyuşturucu Operasyonunda 16 Şüpheli Gözaltına Alındı

Trakya\'da Uyuşturucu Operasyonunda 16 Şüpheli Gözaltına Alındı

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında toplamda 16 şüpheli gözaltına alındı. Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ilçesindeki denetimlerde 9 kişiyi durdurarak üst aramalarında uyuşturucu nitelikli hap ele geçirdi. Kırklareli'nde ise İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Lüleburgaz ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 zanlıyı yakaladı ve adreslerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde bulundu. Tekirdağ'da ise İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kapaklı, Ergene ve Hayrabolu ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı ve yapılan aramalarda 82 sentetik ecza hap, 218 kök haşhaş ve 900 haşhaş kapsülü ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

08.05.2024 09:55
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Trakya'da uyuşturucu operasyonlarında 16 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ilçesindeki denetimlerde durumundan şüphelendiği 9 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramalarında bir miktar uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kırklareli

Kırklareli'nde de uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Lüleburgaz ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Tekirdağ

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Kapaklı, Ergene ve Hayrabolu ilçelerindeki operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 82 sentetik ecza hap, 218 kök haşhaş ve 900 haşhaş kapsülü ele geçirildi.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Kırklareli, Operasyon, Tekirdağ, Edirne, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trakya'da Uyuşturucu Operasyonunda 16 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trakya'da Uyuşturucu Operasyonunda 16 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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