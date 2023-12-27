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Trakya Kariyer Fuarı başladı

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi desteğiyle Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Trakya Kariyer Fuarı başladı. Fuar, Balkan Kongre Merkezi'nde gerçekleştiriliyor ve birçok üniversitenin katılımıyla gerçekleşiyor. Açılış programında saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Fuar kapsamında birçok etkinlik düzenlenecek ve öğrenciler ile firmalar bir araya gelecek.

Trakya Kariyer Fuarı başladı
27.12.2023 - 12:41,
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Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi desteğiyle Trakya Üniversitesi (TÜ) ev sahipliğinde düzenlenen "Trakya Kariyer Fuarı" başladı.

Balkan Kongre Merkezi'nde, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Kırklareli Üniversitesi ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi paydaşlığında gerçekleştirilen fuarın açılış programında saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Rektör Yardımcısı, Şef Prof. Dr. Ahmet Hamdi Zafer yönetimindeki senfoni konseriyle devam eden programda TÜ tanıtım filmi izlendi.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, Türkiye'nin güçlü imkanlara sahip bir ülke olduğunu ve sorunlara akılcı çözümler getirerek sürdürülebilir sistemler kurabildiğini söyledi.

Doç. Dr. Atay, İnsan Kaynakları Ofisi'nin kamu ve özel sektörün birçok sorununa çözüm üretmesinin yanı sıra öğrencilerin eğitim sonrası mesleğe atılmalarında önemli çalışmalar yaptığını ifade etti.

Türkiye'deki 207 üniversitede kariyer merkezleri kurulduğunu anımsatan Atay, "Bu merkezlere öğrencilerin kaydoldukları, uluslararası ölçekte çalışan 'Yetenek Kapısı' platformu sunuldu. Yetenek Kapısı, 5 yılda dünyanın bu alandaki en etkili ikinci platformu haline geldi. 100'ün üzerinde ülkeden 2 bin 500'ün üzerinde üniversiteden öğrenciler gelip bu sisteme kaydolmuş." dedi.

Atay, platformun öğrencilere iş ve staj imkanı sağladığını öğrencileri firmalarla buluşturduğunu dile getirdi.

Kuruldukları günden bu yana başarılı çalışmalar yaptıklarını ifade eden Atay, şunları kaydetti:

"5 yılda, üniversiteli kesimin içinde 20-24 yaş grubunda istihdamda çok ciddi bir katkımız olduğuna bilimsel yöntemlerle ulaştık. Tamamını birlikte düşündüğümüzde 169 bin gencin iş edinmesine aracılık ettiğimiz verisine ulaştık. Bu bizim için iftihar edilecek bir şey. Ülkemiz için de öyle. Ülkemiz bu coğrafyada en çok üretme kapasitesine sahip olan ülkedir.

Gençlerimiz idealist ve çalışkan, geriye arz ve talebi buluşturmak kalıyordu. Bu yıl, 20-24 yaş arası gençlerdeki işsizlik oranında yüzde 10 düşüş oldu. 169 bin üniversite öğrencisinin fazladan istihdamına katkı vermiş olmanın haklı gururunu yaşıyoruz."

Edirne Valisi Yunus Sezer ise büyük bir etkinliğe ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Türkiye'nin başta savunma sanayiisi olmak üzere pek çok alanda atılım yaptığına vurgu yapan Vali Sezer, "Bu firmalarımızın ortak bir sorunu var. Üniversitelerden mezun olan öğrencilerimizle buluşma imkanına sahip değillerdi. Bu organizasyon iki talebi bir araya getirdi. Bu işten hem öğrencilerimiz hem firmalarımız memnun olacaklar. 300'e yakın firmamız var, 40 bine yakın öğrencimiz bu firmalarla buluşacak." diye konuştu.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da öğrencilere büyük katkı sağlayacak bir fuar düzenlendiğini ifade etti.

Konuşmaların ardından fuara destek veren kurum ve kuruluşların temsilcilerine plaket takdim edildi.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından protokol üyeleri stantları gezdi.

Türkiye'nin önde gelen kurum ve firmalarını öğrencilerle buluşturan fuar yarın sona erecek.

Kaynak: AA
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