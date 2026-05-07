Trakya Kariyer Fuarı Tekirdağ'da Başladı

Tekirdağ'da iki gün sürecek "Trakya Kariyer Fuarı" başladı.

Türkiye İş Kurumu koordinasyonunda, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörlük Konferans Salonu'nda düzenlenen fuarın açılış programında saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Programda, NKÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı korosu müzik dinletisi sundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Adnan Ertem, konuşmasında fuarın kamu kurumları, ulusal ve uluslararası firmalar ile sektör temsilcilerini bölge üniversitelerinin öğrencileriyle buluşturduğunu söyledi.

Tekirdağ'ın önemli bir sanayi ve tarım kenti olduğunu belirten Ertem, İŞKUR aracılığıyla 8,5 milyon vatandaşa meslek edinme ve kariyer planlaması konusunda destek sağlandığını ifade etti.

Ertem, 115 üniversitenin kariyer fuarlarına destek verdiklerini aktararak, "Bu yıl Bursa ve Malatya'da da fuarlar yaparak bu yılki etkinliklerimizi kapatmış olacağız." dedi.

Fuarın bölge açısından önemine dikkati çeken Ertem, 113 kurum ve kuruluşun katılım sağladığı etkinliğin gençler için önemli fırsatlar sunduğunu kaydetti.

Gençlerin sürekli kendilerini geliştirmesi gerektiğini vurgulayan Ertem, "Teknoloji bizlere bambaşka bir alan, bambaşka bir meslek, bambaşka kariyer imkanları sunabiliyor o nedenle hep teyakkuzda olmalıyız hep yeni teknolojinin yeni alanlarına açık olmalıyız. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak da bizler bu gençliğin üretim çağı vizyonuyla gençlerimizi buna adapte etmeye gayret ediyoruz." diye konuştu.

İstihdamın artırılması konusunda çalışmalar yürüttüklerini belirten Ertem, özellikle genç işsizlik oranını düşürmek için yoğun çaba gösterdiklerini ifade etti.

Türkiye'de işsizlik oranının yüzde 8,1 seviyesine gerilediğini aktaran Ertem, genç işsizlik oranının ise yüzde 15 seviyelerinde bulunduğunu söyledi.

Ertem, "Genç işsizlik seviyesini yüzde 11,5 seviyesine çekmek için bir gayretimiz var. Kariyer fuarlarıyla gençlerimizi işe yönlendirme konusunda önemli bir adım attığımıza inanıyorum. 2030 vizyonuna da ulaşacağımıza inanıyorum. Gençliğimize ve genç istihdamına önem verdiğimizi ifade etmek için şu rakamı paylaşmak istiyorum. Son 3 yıllık periyot içerisinde 3 milyon gencimize ulaşarak istihdam imkanı verme ve 450 milyar lira gibi bir bütçeyi buna ayırmış vaziyetteyiz. Umuyorum ki bunun yasalaşma süreci Meclis'ten geçtikten sonra bununla alakalı olarak gençlerimiz daha istihdam imkanına kavuşacaklardır." diye konuştu.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk de fuarın hem sanayiciler hem de öğrenciler için fırsat olduğunu dile getirdi.

Fuarın mezun olacak olan gençlerin ayağına firmaları getirdiğini aktaran Soytürk, "Nitelikli iş gücü arayan sanayiciler için de fuar önemli. Tekirdağ için sanayi önemli bir sektör. İhracatta Tekirdağ ülkede beşinci sırada. 3 bin 480 tane tescilli firmamız var. 198 bin kişi buralarda çalışıyor."

Soytürk, fuarın hazırlanmasında emeği olanlara ve katılımcı firmalara teşekkür etti.

NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin de fuarın bölgenin istihdam ve kariyer vizyonuna katkı sağlayacağını söyledi.

Fuarın gençler için yeni fırsatlar oluşturacağını aktaran Şahin, iki gün boyunca binlerce kişiyi ağırlayacaklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri katılımcı firmalara ve destekçilere plaket verdi, ardından katılımcılar stantları ziyaret etti.

Fuar, bugün ve yarın düzenlenecek panellerin ardından sona erecek.

Programa Edirne Valisi Yunus Sezer, Kırklareli Valisi Uğur Turan, kurum müdürler, akademisyenler, sanayiciler, oda başkanları ve öğrenciler katıldı.