Trakya Otoyolu'nda siste 86 araç karıştı, 11 kişi öldü, 51 kişi yaralandı

Bulgaristan'da Sofya'yı Burgaz'a bağlayan Trakya Otoyolu'nda yoğun sis nedeniyle meydana gelen iki ayrı zincirleme trafik kazasında 11 kişi yaşamını yitirdi, 51 kişi yaralandı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, yerel saatle 07.00 sıralarında Trakya Otoyolu'nun Yambol kenti yakınlarındaki Zimnitsa Kavşağı çevresinde iki ayrı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Bulgaristan Sağlık Bakanı Katya İvkova, 86 aracın karıştığı kazalarda 11 kişinin öldüğünü, 51 kişinin yaralandığını bildirdi.

Yaralıların ağırlıklı olarak Sliven ve Yambol'daki hastanelerde bulunduğunu kaydeden Radev, sağlık ekipleriyle donatılmış iki "Spartan" tipi kargo uçağının Yambol yakınlarındaki Bezmer Hava Üssü'ne konuşlandırıldığı bilgisini paylaştı.

Otomobil ve ağır vasıtaların karıştığı kazaların ardından otoyolun her iki yönde trafiğe kapatıldığı, polis ekiplerinin bölgede önlem aldığı belirtildi.

Yambol bölgesinde sürücüleri kazalar ve alternatif güzergahlar konusunda bilgilendirmek amacıyla "BG-ALERT" acil uyarı sisteminin devreye sokulduğu ifade edildi.

Kaza yerine Yambol, Sliven ve Burgaz'dan ambulanslar ve bir sağlık helikopteri sevk edilirken bölgede 14 itfaiye ekibinin görev yaptığı bildirildi.

11 Kasım ulusal yas ilan edildi

Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev, zincirleme trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin anısına 11 Kasım'da ulusal yas ilan edildiğini açıkladı.

Kazalar nedeniyle devlet kurumlarının programlarında da değişikliğe gidildi. Merkez Seçim Komisyonu (MSK), yarın Parlamento binasında düzenlenmesi planlanan, ülkenin seçilmiş cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısına mazbatalarının verilmesine ilişkin töreni iptal etti.

Paris Barış Forumu'na katılmak üzere Fransa'da bulunan Cumhurbaşkanı İliyana Yotova ise programını yarıda keserek Bulgaristan'a dönme kararı aldı.