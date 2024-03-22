Trakya Tütün Üreticileri Kooperatifi Başkanı AB'nin tarım politikasını eleştirdi

Trakya Tütün Üreticileri Kooperatifi Başkanı Sinan Ahmet, Avrupa Birliği'nin (AB) yeni ortak tarım politikasını eleştirdi.
Batı Trakya'da Türk basınına konuşan Ahmet, AB'nin tarım politikasının sektörde ciddi sorunlara neden olduğunu söyledi.
Şubatta ülke genelindeki çiftçi eylemlerinin Avrupa genelinde yapılan eylemlerin bir parçası olduğunu belirten Ahmet, sektörün, kıta genelinde ciddi problemler yaşadığını kaydetti.
Ahmet, Yunanistan'daki çiftçilerin en büyük sorununun üretim maliyeti olduğunu vurgulayarak, bu sorunun çözümüne yönelik adım atılmadığını ifade etti.
Hükümet tarafından şu ana kadar açıklanan önlemlerin yetersiz olduğuna dikkati çeken Ahmet, Batı Trakya'da özellikle tütün üreticilerinin zor durumda olduğunu söyledi.
Tütün üreticilerinin her birinin tarlasının yaklaşık 15 dönüm olduğu için Avrupa Birliği (AB) programlarından da yararlanamadığını ve aldıkları prim oranlarının düştüğünü belirten Ahmet, "Avrupa Birliği küçük çiftçiye yardım etmiyor. Büyük çiftçiye avantajlar sağlıyor. İşte biz bunun değişmesini istiyoruz" dedi.
Protestoların şimdilik durduğunu söyleyen Ahmet, çiftçi temsilcilerinin hükümet yetkilileriyle görüşmelerinin devam ettiğini ifade etti.
Batı Trakya Türklerinin büyük bölümü için önemli olan tütün üretimi, son dönemde yaşanan ekonomik zorluklar ve değişen tarım politikaları ile olumsuz etkilendi.
Batı Trakya coğrafyası, iklim ve toprak yapısı bakımından tütün yetiştiriciliği için son derece elverişli bir bölge olmasına rağmen Türk çiftçiler, bir dizi zorlukla karşı karşıya kalıyor.
Yunanistan'da çiftçiler, üretim maliyetlerinin düşürülmesi, vergi yüklerinin hafifletilmesi, doğal afetlerden zarar gören çiftçilerin desteklenmesi gibi taleplerle şubatta başkent Atina'da eylem düzenlemişti.
Sintagma Meydanı'nda toplanan çiftçiler, traktörlerini parlamento binası önüne park etmişti.
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