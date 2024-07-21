Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği Muharrem Ayı Aşure Programı Düzenledi

Güncel

Trakya Uluslararası Öğrenci Derneğince muharrem ayı dolayısıyla aşure programı düzenlendi.

Bir kitap kafede düzenlenen programda emekli imam hatip Metin Uluocak, muharrem ayı ve aşurenin önemi hakkında bilgi verdi.

Dua ile devam eden program sonunda aşure ikram edildi.

Dernek Başkanı Hakan Çalışkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaz tatilini Edirne'de geçiren uluslararası öğrencilerle aşure programında bir araya geldiklerini söyledi.

Programda geçtiğimiz günlerde vefat eden İl Göç İdaresi İkamet Çalışma Grup Başkanı Selim Akça'yı da anmak istediklerini belirten Çalışkan, "Bugün aramızda Kuzey Makedonyalı, Batı Trakyalı, Türkmenistanlı, Kosovalı öğrencilerimiz var. Gelip burada kendilerine abilik yapmış Selim Akça'yı anmak istediler. Kendisi genç yaşta vefat etti. Kendisi bizim uluslararası öğrencilerimizle yakından ilgilenen, onlara abilik yapan bir kişiydi. Kendisine tekrar Allah'tan rahmet diliyoruz." diye konuştu.