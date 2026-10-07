Trakya Üniversitesi akademik yıl açılış törenine katıldı - Son Dakika
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Trakya Üniversitesi akademik yıl açılış törenine katıldı

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Trakya Üniversitesi akademik yıl açılış törenine katıldı
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Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler ve beraberindeki heyet, 2026-2027 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katıldı.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler ve beraberindeki heyet, 2026-2027 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende, yükseköğretimdeki gelişmeler ile üniversitelerin geleceğine ilişkin hedefler değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törendeki konuşmasında yeni akademik yılın ülke ve millet için hayırlı olmasını dileyerek, öğrencilere ve akademisyenlere başarı temennisinde bulundu.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar da Türkiye'nin uluslararası üniversite sıralamalarındaki yükselişine dikkati çekerek, Türk üniversitelerinin dünyanın önde gelen üniversiteleri arasında daha güçlü şekilde yer almasını hedeflediklerini belirtti.

Törene Trakya Üniversitesini temsilen Hatipler'in yanı sıra Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ, Rektör Danışmanı ve Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Ali İhsan Meşe ile öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA
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