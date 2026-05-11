Trakya Üniversitesi akademisyenlerinden "Maziden Atiye" programına katkı
Trakya Üniversitesi akademisyenlerinden "Maziden Atiye" programına katkı

11.05.2026 11:21
Trakya Üniversitesi akademisyenleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan himayelerinde ve Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen "Maziden Atiye – Köklü Geçmişten Güçlü Geleceğe" projesinin Edirne programına akademik katkı sundu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 3-8 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen program kapsamında, 9 farklı şehirden gelen 68 lise öğrencisi ile 10 öğretmen Edirne'de ağırlandı.

Tarih, kültür ve medeniyet bilincinin genç kuşaklara aktarılmasının amaçlandığı programda öğrenciler, çeşitli akademik ve kültürel etkinliklere katıldı.

Programın açılış dersini Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler gerçekleştirdi.

Eğitim programı kapsamında Doç. Dr. Hacer Ateş "Edirne'nin Tarihi", Doç. Dr. Hakan Şallı "Çanakkale Ruhu", Dr. Öğr. Üyesi Tuba Hatipler Çibik "Balkanlardaki Müslüman Türk Varlığı", Dr. Öğr. Üyesi Esin Benian "UNESCO Mirası ve Selimiye", Dr. Öğr. Üyesi Mukadder İğdi Şen "Yeni Türkiye Yüzyılı ve Milli Teknoloji Hamlemiz-Elektronik Harp Sistemleri", Dr. Öğr. Üyesi Işık Çetintav "Geleceğin Meslekleri, Meslek Tercihi ve Kariyer Planlama" başlıklı sunumlar yaptı.

Rektör Danışmanı Enver Şengül de "Edirne'nin Tarihi ve Kültürel Mirası ile Sultan II. Bayezid Darüşşifası" konusunda öğrencilere bilgi verdi.

Program boyunca öğrenciler, Edirne'nin tarihi ve kültürel mirasını yakından tanıma fırsatı bulurken, farklı disiplinlerde düzenlenen eğitimlerle akademik ve kişisel gelişimlerine katkı sağladı.

Kaynak: AA

