 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Trakya Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ISO/IEC 27001: 2013 sertifikasını yeniledi - Son Dakika
Üye Girişi

Trakya Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ISO/IEC 27001: 2013 sertifikasını yeniledi

Trakya Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, uluslararası denetimlerden geçerek ISO/IEC 27001: 2013 bilgi güvenliği sertifikasını yeniden almıştır. Bilgi İşlem Daire Başkanı Prof. Dr. Hilmi Kuşçu, üniversitenin tüm kullanıcılarına yönelik hizmetlerde gizlilik, bütünlük, ulaşılabilirlik ve izlenebilirlik kriterlerini yerine getirmeye devam edeceklerini belirtmiştir.

Trakya Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ISO/IEC 27001: 2013 sertifikasını yeniledi
08.01.2024 - 11:29,
Abone Ol

Trakya Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, "ISO/IEC 27001: 2013" bilgi güvenliği sertifikasını yeniden aldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, uluslararası bağımsız kuruluşlarının her yıl gerçekleştirdiği denetimlerden geçmeyi başaran Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, yeniden bilgi güvenliği yönetim sistemi sertifikasının sahibi oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bilgi İşlem Daire Başkanı Prof. Dr. Hilmi Kuşçu, üniversitenin tüm kullanıcılarına yönelik hizmetlerde gizlilik, bütünlük, ulaşılabilirlik ve izlenebilirlik kriterlerinin yerine getirilmesine ve hassasiyetle uygulanmasına devam edeceklerini belirtti.

TÜ Rektörü Tabakoğlu uluslararası öğrencilerle buluştu

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Dil Eğitim ve Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezi ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Edirne Ofisi iş birliğinde düzenlenen kahvaltıda uluslararası öğrencilerle bir araya geldi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Tabakoğlu, etkinlikte öğrencilerle tanışarak sohbet etti.

Tabakoğlu, Edirne'de bu yıl eğitime başlayan ve Türkçe öğrenen her öğrencinin ayrı bir olduğunu ve eğitimleri sonrasında ülkeler arasında gönül köprüleri kuracaklarını belirtti.

Etkinliğe Dil Eğitim ve Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ramadan Doğan, Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Aynur Tusgil, YTB Edirne Temsilcisi Fatih Ot, Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Hakan Çalışkan, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Keşan'da yeni bir sosyal alan inşa edilecek

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, İspat Cami Mahallesi'ne yeni bir sosyal alan kazandırılacağını bildirdi.

Helvacıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşların kullanımı için yeni alanlar yaptıklarını belirtti.

İlçeye değer katacak projeleri hayata geçirdiklerini aktaran Helvacıoğlu, "İspat Cami Mahallemizde, Ahmet Karaağaç Parkı'nın tam karşısında yepyeni bir yaşam alanı daha oluşturmak için kollarımızı sıvadık. Kafesi, restoranı, oyun alanları ve kadın istihdamına sağlayacağı katkısıyla Keşan'ın sembollerinden olacak projemizi çok seveceksiniz. Buraya Keşan taşından yapacağımız Yel Değirmeni de şehrimize çok yakışacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Trakya Bölgesi, Edirne, Keşan, Cami, Belediye, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trakya Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ISO/IEC 27001: 2013 sertifikasını yeniledi - Son Dakika


12:32
AKOM: İstanbul'da sıcaklık bu akşam 10 derece birden düşecek, kar yağışı bekleniyor AKOM: İstanbul'da sıcaklık bu akşam 10 derece birden düşecek, kar yağışı bekleniyor
12:06
Acun Ilıcalı 'Ben böyle bir şey görmedim' diyerek duyurdu! Dominik polisinden Survivor ekibine operasyon Acun Ilıcalı "Ben böyle bir şey görmedim" diyerek duyurdu! Dominik polisinden Survivor ekibine operasyon
11:59
İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 28 zam talebi İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 28 zam talebi
11:35
Rıdvan Dilmen Süper Kupa'nın oynanacağı tarihi verdi Rıdvan Dilmen Süper Kupa'nın oynanacağı tarihi verdi
11:26
Freni boşalan kamyonet yayaları ezip dükkana daldı Freni boşalan kamyonet yayaları ezip dükkana daldı
11:25
Kurum'dan ulaşım ve kentsel dönüşüm mesajı: İstanbul'da yaşamayı eziyet olmaktan çıkaracağız Kurum'dan ulaşım ve kentsel dönüşüm mesajı: İstanbul'da yaşamayı eziyet olmaktan çıkaracağız
11:21
Selda Bağcan'ın provaya başörtülü çıkması takipçilerini şaşırttı Selda Bağcan'ın provaya başörtülü çıkması takipçilerini şaşırttı
11:14
Yine penaltı kaçırdı! Fenerbahçeli taraftarların Tadic'ten tek bir isteği var Yine penaltı kaçırdı! Fenerbahçeli taraftarların Tadic'ten tek bir isteği var

Son Dakika
12:32 AKOM: İstanbul'da sıcaklık bu akşam 10 derece birden düşecek, kar yağışı bekleniyor
12:06 Acun Ilıcalı "Ben böyle bir şey görmedim" diyerek duyurdu! Dominik polisinden Survivor ekibine operasyon
11:59 İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 28 zam talebi
11:35 Rıdvan Dilmen Süper Kupa'nın oynanacağı tarihi verdi
11:25 Kurum'dan ulaşım ve kentsel dönüşüm mesajı: İstanbul'da yaşamayı eziyet olmaktan çıkaracağız
11:26 Freni boşalan kamyonet yayaları ezip dükkana daldı
11:21 Selda Bağcan'ın provaya başörtülü çıkması takipçilerini şaşırttı
11:14 Yine penaltı kaçırdı! Fenerbahçeli taraftarların Tadic'ten tek bir isteği var
11:00 Arkadaşlarının eşlerini taciz eden sapığa unutamayacağı bir ders verdiler
11:00 Eşini 10 yerinden bıçaklayan koca, 'Sadakat' indirimiyle tahliye oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2024 13:19:54. #1.11#
SON DAKİKA: Trakya Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ISO/IEC 27001: 2013 sertifikasını yeniledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement