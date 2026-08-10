Trakya Üniversitesi Boşnak Gençliği Zirvesi'nde - Son Dakika
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Trakya Üniversitesi Boşnak Gençliği Zirvesi'nde

Trakya Üniversitesi Boşnak Gençliği Zirvesi\'nde
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Trakya Üniversitesi heyeti, İstanbul'daki uluslararası zirvede Boşnak kimliğini ele aldı.

Trakya Üniversitesi heyeti, İstanbul'da düzenlenen "Uluslararası Boşnak Gençliği Zirvesi 2026" programına katıldı.

Türkiye Bosna Sancak Derneği tarafından dernek binasında gerçekleştirilen zirvede, Trakya Üniversitesini Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Müberra Gürgendereli, Balkan Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Sabri Can Sannav ve Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Rifat Gürgendereli temsil etti.

Türkiye ve Balkan coğrafyasından akademisyen, kurum temsilcileri ve gençlerin katıldığı zirvede, Boşnak kimliği, tarihi, dili ve edebiyatının yanı sıra kültür diplomasisi, gençlik, spor, yapay zeka ve sosyal medya konuları ele alındı.

Panel ve oturumlarda Bosna Hersek ve Boşnak toplumunun tarihi ve kültürel birikimi değerlendirilirken, gençlerin gelecekte üstleneceği role ilişkin görüşler paylaşıldı.

Trakya Üniversitesi heyeti, program kapsamında Türkiye Bosna Sancak Derneği Başkanı Muhammed Sancaktar ile bir araya gelerek ortak çalışmalar ve iş birliği imkanlarını değerlendirdi.

Heyet ayrıca farklı kurum ve kuruluşların temsilcileriyle görüşerek Balkanlara yönelik akademik çalışmalar, kültürel ilişkiler ve uluslararası iş birliği imkanları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: AA

Trakya Üniversitesi, İstanbul, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trakya Üniversitesi Boşnak Gençliği Zirvesi'nde - Son Dakika

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